Dragon Ball Z: Kakarot ligt sinds januari in de winkelrekken en de game werd destijds aardig goed ontvangen. Ook wij waren erg tevreden over de nostalgische trip die Dragon Ball Z: Kakarot biedt en de game wordt nog regelmatig voorzien van updates. Zo is er ook nu weer een update beschikbaar en het gaat hier om update 1.20.

Deze update voegt wat kleine zaken toe, zoals je hieronder kunt zien. Zo is er nu duidelijkheid over Tao Pai Pai’s Pillar verschenen, wat een voertuig is dat je kan gebruiken. Ook worden er andere dingen aangepast, maar die worden niet expliciet benoemd.

Added data for Tao Pai Pai’s Pillar

Added a random playback feature for BGM tracks

Added information about available additional content to the title screen

Adjusted the animation for Goku’s Dragon Fist Super Attack

Made other adjustments

Om in de Dragon Ball sferen te blijven: Bandai Namco heeft ook laten weten dat Dragon Ball FighterZ inmiddels meer dan vijf miljoen keer verkocht is. Op hoeveel verkochte exemplaren Dragon Ball Z: Kakarot zit – die recenter is – is niet bekend.