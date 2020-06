Na enig uitstel, het lekken van de game en veel media aandacht is The Last of Us: Part II nu eindelijk verkrijgbaar en kan iedereen aan de slag met Ellie en haar zoektocht naar wraak. Wij waren zeer lovend over de game – zoals je in onze review kan lezen – en natuurlijk komt de game in verschillende edities op de markt. Eén daarvan is een speciale PS4 Pro bundel, die nu nader onder de loep wordt genomen.

In deze video krijgen we de unboxing te zien van deze bundel en zien we de speciale console in zijn volle glorie. Het gaat hier om een redelijk minimalistisch, maar strak design en zowel de console als de controller zijn voorzien van Ellie’s iconische tatoeage. Al met al is het zeker een mooie bundel om te hebben en als je nog twijfelt, dan kan de video hieronder je wellicht helpen.