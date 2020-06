Hazelight, met visionair regisseur Josef Fares aan het roer, kennen we als de ontwikkelaar van Brothers: A Tale of Two Sons en A Way Out. Beide titels profileerden zich als prima coöp ervaringen met een sterk verhaal. Fares werkt al een tijdje aan een derde titel en deze werd zonet aangekondigd op het EA Play evenement.

De nieuwste game van Hazelight heet It Takes Two en draait om een meisje dat lijdt onder de nakende scheiding van haar ouders. Om met haar emoties om te gaan, boetseert ze twee poppen uit klei, die vervolgens een eigen leven gaan leiden. Het resultaat is een kleurrijke platformtitel, die je best samen met een vriend speelt.

Hieronder vind je de video, waarin Fares op zijn gekende theatrale wijze de game voorstelt.