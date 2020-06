Electronic Arts heeft deze nacht tijdens EA Play Live de multiplayer shooter Rocket Arena aangekondigd, wat een cartooneske 3 versus 3 shooter is. In de game spelen raketten vanzelfsprekend een belangrijke rol, gezien het in de titel terugkomt. De game beschikt over een gevarieerd roster van verschillende helden en die hebben allemaal weer hun eigen specialiteiten, ook omtrent het gebruik van de raketten.

In de trailer hieronder krijg je een goed beeld van deze nieuwe multiplayer game die op 14 juli zal verschijnen voor onder andere de PlayStation 4. Direct vanaf de release is de game in cross-play speelbaar tussen alle platformen en tevens gaat dan het eerste seizoen van start, wat dus direct aangeeft dat de focus volledig op de multiplayer ligt.