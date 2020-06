Fans van de SKATE-franchise vragen er al jaren om: een nieuw deel. Eindelijk heeft EA gehoor gegeven aan die vraag en deze nacht hebben ze een nieuwe SKATE aangekondigd. Of eigenlijk, ze hebben laten weten dat er aan een nieuw deel gewerkt wordt.

Geen beelden, geen aanvullende informatie, niets verder qua details. Dat impliceert dat de ontwikkeling nog niet zolang onderweg is en het enige wat we hebben is het fragment van de aankondiging, zie hieronder.