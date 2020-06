Zowat elke Star Wars fan heeft er wel eens van gedroomd om zelf in de cockpit van een X-Wing of TIE-fighter te kruipen. Die droom wordt binnenkort werkelijkheid met Star Wars: Squadrons. Deze game verschijnt al op 2 oktober en zit vol met uiterst spectaculaire ruimtegevechten. Dit zowel in een verhaalgedreven singleplayercampagne als in een uitgebreide multiplayermodus.

Gedurende het EA Play evenement kregen we een hele hoop gameplay te zien. Hierin schotelde de uitgever ons een glimp voor van het singleplayerverhaal, gevolgd door heel wat multiplayerbeelden. Verschillende ruimteschepen passeren de revue in al hun gedetailleerde glorie, terwijl wij maar geen genoeg konden krijgen van de Star Wars sfeer die van het scherm druipt.