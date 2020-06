Even en Dicey – over puns gesproken! – trekken door het koninkrijk van Random, waar ieders lot bepaald wordt door een worp met de dobbelsteen. De wereld ziet er sprookjesachtig en charmant uit, met personages die zich ogenblikkelijk in je hart nestelen. Tussen alle actie en avontuur door zal de game bovendien een boodschap bevatten voor iedereen die zich wel eens machteloos voelt.

Ja, Lost in Random wist best een leuke eerste indruk na te laten op het EA Play evenement. De game in kwestie wordt ontwikkeld door Zoink en zal in de loop van 2021 verschijnen op de huidige generatie consoles. Niet overtuigd door onze omschrijving? Laat de onderstaande trailer je dan zelf even meenemen op de wonderbaarlijke reis die Lost in random ons wil voorschotelen. Wij houden de game alvast goed in de gaten.