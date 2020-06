Het mag geen verrassing zijn dat EA dit najaar een nieuw deel in de FIFA en Madden franchise uitbrengt. Deze games werden allebei kort getoond tijdens de EA Play Live showcase en dat middels een gemixte trailer. De focus lag niet zozeer op inhoudelijke details van deze games, maar op ‘Next Level’, wat slaat op de technologie waarmee de sportgames naar een hoger niveau getild worden.

Via de officiële website hebben we de onderstaande verzameling van omschrijvingen gevonden, die het ‘Next Level’ gevoel en de bijbehorende ervaring moeten duiden. In de kleine lettertjes staat ook te lezen dat als je FIFA 21 of Madden NFL 21 koopt op de PlayStation 4 – vóór de release van FIFA 22 en Madden NFL 22 – je de game in kwestie gratis kunt upgraden naar een next-gen versie.