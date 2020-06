Electronic Arts heeft vannacht FIFA 21 officieel aangekondigd en dat deden ze met een combinatietrailer voor Madden NFL 21. Deze games maken optimaal gebruik van de next-gen technologie, zoals je in ons vorige bericht al hebt kunnen lezen.

Nu zijn er nog wat screenshots online verschenen en die check je hieronder. Gezien EA erg de focus legt op de next-gen edities van de games, is het even de vraag wanneer FIFA 21 en Madden NFL 21 uitkomen voor current-gen platformen. Er werd namelijk met geen woord over de releasedata gerept.