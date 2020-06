Afgelopen nacht was EA Play, waar wat leuke aankondigingen gedaan zijn, maar tegelijkertijd ook veel vragen werden gecreëerd. Zo weten we nog steeds vrij weinig van de daadwerkelijk grote titels die EA in petto heeft voor next-gen, maar het lijkt erop dat we hier de komende maanden achter zullen gaan komen.

Wel gaf EA een kleine teaser aan het einde van de show die next-gen games in de Need for Speed, Dragon Age en Battlefield-franchise toonde. Je checkt de teaser hieronder op de aangegeven timestamp.

Heel veel info krijgen we niet, behalve dat Criterion aan de nieuwe Need for Speed werkt en BioWare aan Dragon Age. Uiteraard focust DICE zich weer volledig op Battlefield, welke grootschallige gevechten belooft.

Screen stills