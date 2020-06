Wie Need for Speed: Underground roept, die denkt natuurlijk aan de legendarische soundtrack van Lil Jon met Get Low. “Till the window, to the wall, To the sweat drop down my balls, To all you bitches, crawl”… dat vergeet je niet zomaar. Het is een opmerkelijke teaser die geplaatst is op het eigen account van NeedforSpeed, die momenteel wel ‘Heat’-branded is.

Of dit betekent dat we teruggaan naar de Underground-series, dat denken we nu haast wel, EA heeft sowieso meer nostalgie uit de kast gehaald door ook Skate aan te kondigen.

Lil Jon – Get Low