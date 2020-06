Het was toch wel een domper dat Mafia 2 Definitive Edition op de PS4 zulke slechte performance had dat de game soms meer op een diashow, dan een game leek. Dit was frustrerend voor een ieder die uitkeek naar de release ervan en met volle enthousiasme begon aan de game.

Er zaten hele lullige bugs in zoals een 2K Account icon die in beeld bleef, bepaalde trophies die niet vrijgespeeld werden, audio wat (deels) weg kon vallen en nog veel meer.

Daar moet een nieuwe nu verandering in gaan brengen, de patch is inmiddels uitgerold en zoals je hieronder in de changelog ziet bevat deze een breed scala aan fixes voor de grootste problemen.

Mafia 2 Definitive Edition Update Patch Notes