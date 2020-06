2K Games heeft niet zo heel goed opgelet tijdens het uitbrengen van de Mafia-trilogie, die pas later dit jaar daadwerkelijk een trilogie wordt. Zo bleek Mafia II: Definitive Edition een ramp te zijn qua performance, maar dat zou na vandaag opgelost moeten zijn met een nieuwe patch.

Ook Mafia III is aan de beurt en krijgt een patch die de PS4 Pro ondersteuning weer terugbrengt naar de game. Op magische wijze was deze namelijk verdwenen bij de release, maar de PS4 Pro (en Xbox One X) eigenaren kunnen nu weer genieten van een geoptimaliseerde versie van de game.

Nu maar hopen dat de release van de Mafia remake een stuk soepeler gaat…

Mafia III Update 2020 versie 1.12