Oeps, dat was niet de bedoeling, de aankondiging van de nieuwe Crash Bandicoot is per ongeluk gelekt. Activision heeft dit al geruime tijd goed geheim weten te houden, maar de kogel is nu zo goed als door de kerk. Het gaat om Crash Bandicoot 4, met als subtitel ‘It’s About Time’.

Crash Bandicoot 4 kreeg vandaag een leeftijdsclassificatie in Taiwan en daarbij lekte niet alleen de titel uit, maar ook onderstaande boxshots. Meer info ontbreekt vooralsnog, maar de beschrijving laat alvast wel weten waar de game over gaat. De game zou zich afspelen in 1998 en Crash vindt een mysterieus masker in een grot wat de Quantum Mask blijkt te zijn. Hierdoor kan Crash door verschillende dimensies en tijden reizen, wat hard nodig is, want hij moet de Quantum Rifts tegen zien te houden.

Crash is relaxing and exploring his island in his time, 1998, when he finds a mysterious mask hidden away in a cave, Lani-Loli. The mask is one of the Quantum Masks and apparently knows Aku-Aku, Crash’s mask friend! With the Quantum Masks returning and a Quantum Rift appearing near our heroes, they decide to bravely head through to different times and dimensions to stop whoever is responsible.