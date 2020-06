Afgelopen donderdag op vrijdagnacht was de jaarlijkse EA Play show, zij het dit keer enkel digitaal vanwege de coronapandemie. Tijdens deze show kondigde EA verschillende nieuwe games aan, maar een gevoel van teleurstelling overheerste na afloop. Het was een beetje het gebrek aan Triple-A titels, want hoewel de aangekondigde indies zeker hun charme hebben, ontbraken er toch wel wat titels in de grote series van EA.

Natuurlijk, we zagen FIFA 21 en Madden NFL 21, en ook Star Wars: Squadrons werd uitgebreid getoond. EA had echter pech dat die laatste al voortijdig was gelekt, waardoor de verrassing er een beetje vanaf was. Buiten dat zagen we nog wat aankondigingen die vooral op cross-play en Steam gefocust waren. Diverse games krijgen cross-play ondersteuning of bieden dat gelijk vanaf de release, waaruit blijkt dat EA zich hier volop op inzet.

Ook de release van verschillende games op Steam bleef een beetje de rode draad in de presentatie, maar dat is voor ons niet zo interessant. Wat wel interessant was, was het eigenlijke gebrek aan next-gen games. FIFA 21 en Madden NFL 21 waren de enige games die we daadwerkelijk te zien kregen in next-gen kwaliteit. Andere titels, zoals Battlefield, Need for Speed en Dragon Age werden middels een korte teaser getoond, maar die zei eigenlijk niet zoveel. Dat brengt ons bij het punt van deze Jouw mening en dat is dat het lijkt alsof EA nog niet helemaal klaar is voor de next-gen consoles.

Even afgezien van de sportgames lijken ze dit najaar geen grote Triple-A cross-gen games uit te brengen, want de nieuwe Battlefield, Need for Speed, SKATE en Dragon Age laten nog wel even op zich wachten. Als die games snel zouden verschijnen, dan hadden we er zeker meer van gezien. Gaan we dan een najaar in waarbij EA de lancering van next-gen platformen zal ondersteunen met enkel twee sportgames, waarvan één in Europa niet zoveel interesse geniet? Dat zou wat zijn, buitengewoon karig voor EA begrippen. Zeker gezien ze bij de PS4 kwamen met onder andere Battlefield, Need for Speed, FIFA en nog meer.

Natuurlijk zal de uitgever op een gegeven moment met goede next-gen titels komen, maar zoals het er nu naar uitziet zal dat nog even duren. Ook was het opvallend dat veel games juist ontbraken. Hoe staat het ervoor met bijvoorbeeld Anthem? Een prima game om in het nieuwe jasje – waar nu aan gewerkt wordt – te pushen naar de volgende generatie. Of wat te denken van de Need for Speed: Underground teaser? Of de Mass Effect Trilogy waar al geruime tijd geruchten over zijn. De lijst is natuurlijk nog langer, maar waar het op neerkomt is dat de show vooral een hele hoop niks was. Ook ontbrak het aan volledig nieuwe originele Triple-A IP’s van EA zelf.

We moeten de gedane aankondigingen geen tekort doen, maar er werd weinig over next-gen gesproken en de titels waar mensen écht op wachten… die kwamen zo goed als niet aan bod. Toch opmerkelijk voor een uitgever als EA, die tot de groten der aarde behoort. Het lijkt dus een beetje alsof ze wat achterlopen of wat rustiger aan doen. Best opmerkelijk, maar laten we niet te snel oordelen. Het is aan jullie om je mening te geven en dat kan zoals altijd hieronder.