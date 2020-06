Gisteren werd Cyberpunk 2077 helaas uitgesteld van september naar november en daardoor zal de game naar verwachting precies in de releaseperiode van next-gen consoles uitkomen. De vraag die dan al snel ontstaat is wat je moet doen: de game gelijk kopen voor de PS4 of toch even wachten op de PS5-versie.

Daarover heeft CD Projekt RED nu duidelijkheid gegeven, de PlayStation 4 versie van Cyberpunk 2077 zal bij de release van de PlayStation 5 prima op die console te spelen zijn. Dit als een backwards compatible titel, dus qua (visuele) ervaring zal het verschil niet enorm zijn. Dat komt later pas.

Na de release van de game zal de ontwikkelaar een meer robuuste update uitbrengen voor de game op de PlayStation 5 en Xbox Series X, waardoor je echt kan spreken van een next-gen variant. Voor de Xbox Series X is Cyberpunk 2077 een titel die onder Smart Delivery valt, waardoor die upgrade dus gratis is. Omtrent de PS5-versie was dat een lange tijd onduidelijk.

Ook daar heeft CD Projekt RED nu uitsluitsel over gegeven: de upgrade van de PS4- naar de PS5-versie – en dan hebben we het over die ‘robuuste’ update – zal gratis zijn. Je zult dus niet dubbel hoeven te betalen voor de game als je op de PlayStation speelt.

“I can confirm this is not the final update. At some point we will have a more robust update for next-gen which we plan to give free of charge to anyone who purchases the PS4 or Xbox One version.”

“But in any case you will be able to play the game on next-gen from 19th November when the game releases and it will look better than on current-gen from that moment as well.”