Tijdens de EA Play Live show van eerder deze week kregen we zo goed als niets te horen over de Battlefield franchise. We weten dat het nieuwe deel in ontwikkeling is bij DICE, maar voor de rest tasten we in het duister. Een geliefde subfranchise is natuurlijk Bad Company en hoewel de community al jaren om een nieuw deel vraagt, geeft EA geen thuis.

Het blijkt echter dat er een remaster van Battlefield: Bad Company in ontwikkeling was, maar die is wegens onduidelijke redenen geannuleerd. Dit schrijft GamesBeat journalist Jeff Grubb – die bewezen heeft betrouwbare informatie te delen – op Twitter. Voorlopig dus zo te zien geen nieuwe Bad Company, maar ook geen oude en dat is best jammer.

Verder heeft hij aangegeven dat EA werkt aan een nieuwe UFC-game, wat we al wisten en daarnaast zou de uitgever bezig zijn met een nieuwe golfgame. Details daarover zijn echter niet gedeeld en dat betekent dus dat we moeten afwachten.