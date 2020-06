Het was een minder leuke week voor degenen die reikhalzend uitkeken naar Cyberpunk 2077, want ons bereikte het nieuws dat deze populaire titel jammer genoeg opnieuw werd uitgesteld. Twee maandjes uitstel is gelukkig niet zo’n erg lange periode, maar het is uiteraard wel jammer.

Deze vertraging zal echter voor een rimpeleffect zorgen wat betreft de extra content die Cyberpunk 2077 zal krijgen. Het was namelijk al bekend dat er verschillende grote uitbreidingspakketten en een multiplayermodus voor de game op de planning stonden. Deze extra content zal logischerwijs ook vertraagd worden, zo werd bevestigd door Michal Nowakowski van CD Projekt RED.

We haven’t specifically mentioned the number of DLCs – we prefer to call them expansions as they’re bigger than typical DLCs – but of course the fact that the launch of CP77 has been moved will proportionately move the release of such potential expansions.

We haven’t made any specific announcement on when that’s planned, but since these are actually being developed, these are not any pieces we keep in the drawer, so to speak. They will first have to be made.

When it comes to multiplayer, similarly to the expansions, its launch is going to be proportionately delayed as well, although multiplayer is a bit more distant – so it’s a matter for the future anyway.