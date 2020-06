Er doen de laatste jaren al enkele geruchten de ronde die ons doen vermoeden dat een remaster van de originele Mass Effect trilogie momenteel in de maak is. Het meest recente gerucht wist ons zelfs te zeggen dat deze remaster ten laatste op 31 maart 2021 uitgegeven zou worden. Venturebeat, de site die dat gerucht de wereld in stuurde, doet daar nu zelfs een schepje bovenop met een recent verslag van EA Play 2020.

In het verslag wordt besproken wat zoal werd aangekondigd tijdens de recente EA Play 2020 presentatie, maar ook wat EA nog zoal in de stijgers heeft staan voor hun toekomstige evenementen. Als we hierbij even kijken naar het gedeelte over ontwikkelaar BioWare, dan krijgen we wel iets erg interessants te lezen: de befaamde Mass Effect Trilogy remaster zou namelijk al in de loop van 2020 moeten verschijnen.

BioWare is momenteel ook hard aan het werk aan Dragon Age 4, waarvan we ook al enkele nieuwe beelden zagen, maar ook de herwerkte versie van Anthem staat op de planning. Beide games zijn echter nog lang niet klaar, dus het eerste project dat BioWare op ons zou loslaten zou dan Mass Effect zijn.

EA zelf heeft momenteel nog niets bevestigd, dus voorlopig is het nog even afwachten op een officiële reactie van die kant. Zoals gewoonlijk vergeet je dus best je zoutvaatje niet na het lezen van dit artikel!