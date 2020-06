Gratis games zijn altijd leuk meegenomen, vandaar dat we zeker vrolijk worden van de laatste actie van Warner Bros. Interactive Entertainment en NetherRealm Studios. Hun succesvolle fighter Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, met een uitgebreid rooster aan DC-figuren, is namelijk tot 25 juni te claimen met een mooie korting van 100%. Eens je de game in je bibliotheek hebt gezet, ben je officieel de trotse eigenaar van een nieuwe game die je voor de rest van je leven kan blijven spelen. Daarbovenop geldt deze actie voor de PS4, Xbox One én pc, dus je hebt de luxe om te kiezen op welk platform je wilt spelen.

Veel woorden hoeven we hier eigenlijk niet meer aan vuil te maken. Ga snel naar de PlayStation Store pagina en knokken maar!