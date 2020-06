Sony onthulde onlangs het uiterlijk van de PlayStation 5 door middel van een korte video en verschillende officiële afbeeldingen. Nu is op ResetEra uit het niets de bovenstaande foto opgedoken waarop de console daadwerkelijk te zien zou zijn in een fabriek waar de PlayStation 5 geproduceerd wordt.

De grote vraag is nu natuurlijk of deze foto legitiem is en of we hier echt de PlayStation 5 zien. Er werd bij de post op ResetEra geen verdere informatie gegeven, dus het is onduidelijk waar de foto precies vandaan komt. De rondingen van het ontwerp zijn niet op de foto te zien, maar dat kan heel goed te maken hebben met de hoek waar de foto vanuit is genomen. Verder zien we de medewerkers van de fabriek gekleed in hesjes van Sony, wat het ook betrouwbaarder lijkt te maken. Verder is onderzocht of de PS5 in de foto is gemonteerd, maar ook dat lijkt niet het geval te zijn.

De foto geeft ons, indien deze legitiem is, voor het eerst een beter idee van de grootte van de PlayStation 5. Eerdere analyses wezen er al op dat de console behoorlijk groot is en de foto lijkt dat te bevestigen.

Al met al lijkt het er dus op dat de foto echt is, maar zolang het onduidelijk is waar het precies vandaan komt, kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. Houd dus nog wel een slag om de arm wat dat betreft.