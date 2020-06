Eerder deze week werd door middel van een leeftijdsclassificatie in Taiwan duidelijk dat er een nieuwe Crash Bandicoot game op komst is. De rating gaf aan dat het spel Crash Bandicoot 4: It’s About Time heet en samen met de titel dook ook de boxart op, evenals een officiële beschrijving van de game.

Inmiddels is er nog meer uitgelekt. Via 4chan zijn namelijk afbeeldingen van Crash Bandicoot 4: It’s About Time uitgelekt die vermoedelijk uit de aankondigingstrailer afkomstig zijn. Die kun je hieronder bekijken. De kwaliteit van de afbeeldingen is niet al te best, maar geven wel een beeld van de game. Ook blijkt uit de screenshots dat we naast Crash en Coco, ook Cortex als speelbaar personage kunnen verwachten.

Eén van de afbeeldingen toont ook de releasedatum van Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Als de afbeeldingen echt zijn, waar het wel op lijkt, dan ligt de game vanaf 9 oktober in de winkels. Ook zien we nog dat je speciale skins voor Crash en Coco krijgt wanneer je het spel digitaal aanschaft.

Vooralsnog is er nog niets officieel bekend over Crash Bandicoot 4: It’s About Time, maar het lijkt erop dat we niet lang meer hoeven te wachten. Alles wijst er namelijk op dat de game morgen onthuld wordt. Insider Daniel Ahmad meldde op Twitter namelijk dat de game op 22 juni uit de doeken gedaan wordt tijdens de Summer Games Fest showcase. Niet veel later liet Toys for Bob, de ontwikkelaar van Crash Bandicoot 4: It’s About Time, weten dat hun volgende game op 22 juni wordt onthuld. Kan niet missen toch? De Summer Games Fest showcase van 22 juni begint om 17:00 uur en is via YouTube te volgen, dus noteer dat alvast maar voorzichtig in je agenda.