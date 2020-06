Rockstar Games biedt iedere week een nieuwe reeks bonussen, aanbiedingen en andere extra’s aan in GTA Online. Dat is ook nu natuurlijk weer het geval en deze keer staat de update geheel in het teken van racen. Rockstar heeft deze week dan ook toepasselijk omgedoopt tot Speed Week.

Ter ere van Speed Week krijg je momenteel twee keer zoveel beloningen uitgekeerd als normaal in de Open Wheel Race series. Is racen met parachutes meer je ding? Dan bof je al helemaal, want Parachute Races leveren deze week maar liefst drie keer zoveel GTA$ en RP op. Tenslotte ontvang je ook dubbele beloningen voor VIP Work en Challenges.

Wanneer je behoefte hebt aan iets nieuws in je virtuele kledingkast, dan heeft Rockstar ook deze week goed nieuws. Wanneer je GTA Online namelijk voor 24 juni speelt, krijg je gratis het Coil USA T-shirt. Omdat het Speed Week is, staat ook het Diamond Casino & Resort in het teken van de snelste racemonsters. Met een draai aan de Lucky Wheel maak je op dit moment namelijk kans op de Ocelot R88.

Daar houdt het goede nieuws voor raceliefhebbers echter niet op. Deze week worden er namelijk vier voertuigen gratis weggegeven. Het gaat om de BF Raptor, Principe Nemesis, Shitzu Hakuchou en Nagasaki Hot Rod Blazer. Naast deze gratis voertuigen zijn er ook wat racemonsters met korting te verkrijgen. Die deals, inclusief nog enkele andere acties, hebben we hieronder opgesomd.