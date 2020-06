In februari van dit jaar verscheen Two Point Hospital voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch, nadat de game eerder al voor de pc uitkwam. Hoewel de PS4-versie uitstekend is – wij beloonden de game dan ook met een mooi cijfer in onze review – waren er toch wat missende features ten opzichte van de versie voor de pc.

Met enige vertraging is Two Point Hospital voor de consoles deze week door middel van een update eindelijk voorzien van de ‘Sandbox Mode’. In deze modus kun je echt je eigen droomziekenhuis bouwen. Je hebt namelijk oneindig veel cash om te besteden, je kunt ieder item vrijspelen en de moeilijkheidsgraad is te allen tijde aan te passen. Hierdoor heb je dus alle vrijheid om lekker creatief te werk te gaan in Two Point Hospital.

Om de release van de sandbox modus nog wat extra onder de aandacht te brengen, is de onderstaande trailer uitgebracht.