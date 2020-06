First Contact Entertainment is een studio die we kennen van Firewall: Zero Hour. Deze multiplayer shooter kwam bijna twee jaar geleden exclusief uit voor PlayStation VR en viel zeer goed in de smaak. Nu is de ontwikkelaar druk bezig met zijn volgende release genaamd Solaris Offworld Combat, een game die ook voor Sony’s VR-bril gaat verschijnen.

Solaris Offworld Combat is een 4v4 arena shooter. In de game speel je als een Athlon, een elite VR soldaat in een futuristische wereld. Iedere wedstrijd start je met enkel een pistool en moet je gaandeweg nieuwe wapens, uitrusting en health packs op zien te pakken. Het doel is om met je team als eerste een centraal controlepunt te veroveren.

Hieronder kun je een gameplay trailer van Solaris Offworld Combat bekijken. De game komt in augustus uit voor Oculus Rift en Oculus Quest. De versie voor PlayStation VR laat nog iets langer op zich wachten. Hoewel het nog onduidelijk is wanneer deze precies uitkomt, heeft First Contact Entertainment wel laten weten dat dit nog dit jaar zal gebeuren.