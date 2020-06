Eén van de plekken die je aan zal doen in The Last of Us: Part II is Seattle. Het is duidelijk dat de game er prachtig uitziet, maar een nieuwe video geeft ons nu een beter beeld van hoeveel werk er is gestoken in het creëren van de grote Amerikaanse stad in de post-pandemische wereld van The Last of Us: Part II.

De onderstaande video van ElAnalistaDeBits vergelijkt namelijk locaties uit de game met het echte Seattle. Hoewel niet alles altijd een op een hetzelfde is, zijn veel locaties uit de game erg herkenbaar als je ze vergelijkt met hun tegenhangers uit de echte wereld. Het oog voor detail is behoorlijk indrukwekkend te noemen.

Ook benieuwd geworden? Bekijk dan snel de (spoilervrije) video hieronder.