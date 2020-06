De Kingdom Hearts franchise is niet vies van een spin-off meer of minder, zo bleek onlangs opnieuw bij de aankondiging van Kingdom Hearts: Melody of Memory, een ritmische actiegame waarin de magistrale soundtrack van de reeks centraal zal staan. Eerder kregen we echter uitsluitend een Japanse trailer op ons bord, waardoor het wat onzeker was of de game ook in onze streken zou uitkomen, maar de komst van een nieuwe Engelstalige trailer bevestigt dat de game wereldwijd zal verschijnen in 2020.

De trailer zelf is grotendeels hetzelfde als de eerdere trailer in het Japans, maar ditmaal kunnen ook de niet-Japanologen onder ons perfect volgen wat er gebeurt. Daarnaast werd ook een Kingdom Hearts 2020 trailer vrijgegeven, die ons voorbereidt op wat we zoal van de franchise mogen verwachten dit jaar. Als trailers bekijken niet zo je ding zou zijn, kan je nu bovendien ook enkele nieuwe screenshots bewonderen. Check alles hieronder.