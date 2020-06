Sinds de after-credits teaser die Batman: Arkham Origins afsloot duidelijk hintte naar een Suicide Squad game, beschouwden wij ons als fans van het DC-superheldenuniversum in blijde verwachting. Latere geruchten wezen erop dat Rocksteady – de geestelijke vader van de Batman: Arkham franchise – aan de titel zou sleutelen. Wij waren opnieuw best te vinden voor dat nieuws. Het lange wachten leverde voorlopig echter niets concreets op…

Hier zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. WB Games heeft namelijk onlangs enkele veelzeggende domeinnamen geregistreerd: suicidesquadgame.com en suicidesquadkillthejusticeleague.com. Als dit niet wijst op het nog steeds in de maak zijn van een Suicide Squad game, weten wij het ook niet meer. Er zou dus een leuke aankondiging in het verschiet kunnen liggen, misschien wel op het DC Fandome evenement in augustus.