Het copyright systeem van YouTube heeft al voor veel controversiële situaties gezorgd. Vooral kleine kanalen krijgen te maken met copyright claims die geregeld belachelijk van aard zijn. Soms treft het systeem ook grotere bedrijven, zoals nu. De trailer van Spider-Man: Miles Morales is dit weekend immers offline gehaald wegens een copyright claim.

De claim in kwestie is afkomstig van Gameloft, een ontwikkelaar onder andere verantwoordelijk voor een mobiele Spider-Man titel. Of het offline halen van de video het gevolg is van een bewuste klacht of eerder het werk van een algoritme, valt nog af te wachten. Sony en Insomniac Games hebben – net als Gameloft, overigens – nog niet gereageerd.