De gloednieuwe, erg krachtige PlayStation 5 duikt langzaam maar zeker op aan de horizon. Bijgevolg vragen we ons meer en meer af op welke manier de technologie achter deze console onze games zal veranderen. Ontwikkelaars spelen maar wat graag in op die vraag om hun games meer onder de aandacht te brengen.

Dat doet ook Insomniac Games, dat in de onderstaande video uitlegt op welke manier Ratchet & Clank: Rift Apart gebruik zal maken van Sony’s nieuwste console. Van het ongezien snel wisselen tussen werelden tot het slim implementeren van de DualSense controller en 3D audio… Dit klinkt als iets dat we gewoon zelf moeten ervaren.