Het was best jammer dat EA Sports UFC 4 niet werd aangekondigd tijdens het EA Play evenement, maar nu weten we waarom. Die eer houdt de UFC-bond liever aan zichzelf en de nieuwe poster voor UFC 251 laat al zien wanneer het gaat gebeuren. De officiële UFC 4 reveal gebeurt namelijk op 11 juli gedurende UFC 251.

Ergens is het wel logisch dat de onthulling meer bij een daadwerkelijk UFC-event past, want iedereen die geïnteresseerd is in UFC en de game, die kijkt dan toch al. Wij kijken in ieder geval erg uit naar de game, want het derde deel gooide flink het roer om ten opzichte van het tweede deel en werd nog meer simulatie. De updates voor EA Sports UFC 3 hebben veel veranderd en we zijn benieuwd welke lessen men van de huidige game meeneemt naar de volgende.