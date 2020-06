Nu de DualSense controller en de PlayStation 5 onthuld zijn, kan Sony langzaam maar zeker aan de slag met de marketingcampagnes in aanloop naar de release dit najaar. Zoals gebruikelijk hanteert Sony een slogan die ze in hun commercials verwerken en waar ze eerder ‘For the Players’ gebruikten bij de PlayStation 4, zullen ze bij de PlayStation 5 ‘Play Has No Limits’ gebruiken.

Dat is niet de enige slogan die Sony in de marketinguitingen zal toepassen, ook de DualSense controller heeft een eigen slogan gekregen. Deze slogan is kort na het PS5-onthullingsevenement vastgelegd bij het Amerikaanse patent en handelsmerken kantoor. Het gaat hier om de toepasselijke tekst: ‘Heighten Your Senses’.

Met de nieuwe features in de controller, waaronder haptic feedback, zou het gevoel nog nauwkeuriger en realistischer moeten zijn. In die zin past de nieuwe slogan voor de controller dus uitstekend.