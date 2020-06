Vorige maand werd Street Power Football aangekondigd en zoals de titel van de game al doet vermoeden, gaat het hier om straatvoetbal, trucjes uithalen en meer. Een beetje wat FIFA Street in het verleden gedaan heeft en nu op semi-realistische wijze voortzet in VOLTA.

Street Power Football probeert dat gevoel van weleer terug te brengen met een game die heel erg inzoomt op de straatvoetbalcultuur. In de game tref je diverse modi tot het spelen van wedstrijden en meer, maar ook de bal onder controle houden is één van de belangrijkere elementen. Dat wordt nu getoond in een nieuwe trailer die de Freestyle modus laat zien.