Larian Studios werkt momenteel aan Baldur’s Gate III die zal verschijnen voor de pc en Google Stadia. De early access zal in augustus van start moeten gaan, maar wanneer de officiële release volgt is nog niet bekend. Dat betekent ook dat een eventuele consolerelease nog wel even op zich laat wachten, maar uitgesloten is het niet.

De ontwikkelaar sprak met GameSpot over de game toen gevraagd werd wat de kansen op een consolerelease zijn. Hierop gaf Swen Vincke aan dat het team nu gefocust is op de pc en Stadia release en dat ze de game nog niet hebben geprobeerd draaiend te krijgen op een (next-gen) console.

Maar als de pc en Stadia release in orde en klaar is, dan bestaat er een kans dat de game alsnog naar de consoles komt. Dat zou een goede zaak zijn, want hun vorige consolerelease was Divinity: Original Sin 2 en die game beviel ons erg goed.

“Our focus right now is PC and Stadia. We’re going to first focus very hard on getting those two to work, and then we’ll see what happens.”