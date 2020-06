Eind maart werd bekend dat CI Games aan een opvolger bezig is van Sniper Ghost Warrior: Contracts, dat eind vorig jaar verscheen. De ontwikkeling verloopt voorspoedig, want vandaag heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt de game in het najaar uit te brengen.

Een precieze releasedatum voor Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 hebben we nog niet, maar de bedoeling is dat de game verschijnt in de herfst. Het gaat hier dan om een release op de PlayStation 4, Xbox One en pc.

Vooralsnog wordt er niet over een next-gen release gesproken. Het is onduidelijk of de game later een upgrade krijgt of dat de ontwikkelaar het bij een current-gen release zal houden.