Afgelopen vrijdag lekte Crash: Bandicoot 4: It’s About Time en gisteren verschenen er afbeeldingen op 4Chan. Activison kwam enige tijd later met het bericht dat de game inderdaad bestaat en dat die vandaag officieel aangekondigd zou worden. Dat is zojuist gebeurd bij Summer Game Fest waar de eerste trailer getoond werd.

De trailer kan je hieronder bekijken en Toys for Bob, de ontwikkelaar, gaf aan dat het een klassieke platformer is in de stijl van hoe Naughty Dog destijds met de serie is begonnen. Tegelijkertijd zijn er wel allerlei moderne elementen in verwerkt qua platformen en mogelijkheden, alsook de personages.

In de game zul je met Crash en Coco spelen, maar ook met Dr. Neo Cortex die een compleet andere moveset heeft. Hierdoor zal de game genoeg variatie bieden en dat in de context van een geheel nieuw avontuur, die wel trouw moet blijven aan de roots van de franchise.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt op 2 oktober voor de PlayStation 4 en Xbox One.