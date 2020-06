Eén van de bekendste en grootste franchises van Codemasters is de Formule 1-serie. Op 10 juli mogen we met het nieuwe deel aan de slag en de eerste indruk was alvast positief, zoals je in onze preview hebt kunnen lezen.

We spraken vorige week met Lee Mather, game director van F1 2020, en we vroegen hem zoal naar plannen omtrent virtual reality. “Dat is iets waar ik regelmatig naar gevraagd wordt en ik kan zeggen dat het iets voor de toekomst is”, aldus Mather.

Wanneer het komt is onzeker, dit jaar lijkt de kans zeer minimaal. “VR zal naar de Formule 1 komen op een bepaald moment. Het zal niet in 2020 zijn, maar we doen veel werk in het ernaar streven.” Of het dan om directe implementatie gaat of een extra uitbreiding, zoals Codemasters met DiRT Rally ooit eens deed is afwachten.

Dit omdat ze hiervoor met andere partijen moeten samenwerken. Mather: “Dit jaar hebben we split-screen gedaan en daarvoor werken we samen met een externe studio. Dit omdat het zoveel werk vraagt om te realiseren, dus we kijken om zoiets in de toekomst ook te doen voor VR.”

Als we een beetje tussen de regels doorlezen is VR zeker een valide feature dat prioriteit heeft, zij het in de zin van een langetermijnplan in plaats van iets dat snel voor de game uitgerold zal worden. Desalniettemin zullen we vroeg of laat in virtual reality in een F1-auto kunnen stappen.