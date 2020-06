Op 7 augustus zal Fast & Furious: Crossroads verschijnen en hoewel dat nog wel even duurt, zijn de Trophies al online gegaan op het PlayStation Network. Dat is behoorlijk vroeg, maar het is een handige manier om een nog beter beeld van de game te krijgen.

Als we de Trophy omschrijvingen hieronder eens rustig doornemen, dan ziet het er naar uit dat we een verhaalgedreven arcade racer krijgen die we vooral op de PlayStation 2 en in de begindagen van de PlayStation 3 zagen. Dus op een manier klinkt de gameplay wat nostalgisch.

Of het ook leuk is om de game platinum te halen is dan weer een beetje de vraag, omdat de game ook over een multiplayer beschikt en die vraagt vooral om heel veel gespeeld te worden. Zo dien je onder andere 400 races te rijden.

De lijst bevat wat spoilers omtrent het verhaal en de tegenstanders, kijk dus alleen verder als je het zeker weet.

Platinum

THE FAST SAGA

-EARNED ALL OTHER TROPHIES

Goud

WELCOME TO THE FAMILY

-PREVENTED THE E.C.L.P.S. SATELLITE FROM LAUNCHING

TAKEDOWN KING IV

-COMPLETED 200 TAKEDOWNS IN ONLINE OPS

Zilver

KINETIC TRIGGER

-REACHED CAM WITH MORE THAN 120 SECONDS LEFT ON THE TIMER

SAFETY NET

-DISCOVERED THE TRUE NATURE OF E.C.L.P.S.

JUSTICE SERVED

-MADE AN IMPORTANT DECISION

TUNNEL RUN

-ESCAPED THE CAVE-IN

TAKEDOWN

-FACED OFF AGAINST ORMSTRID

VETERAN

-PLAYED 400 ONLINE OPS

MVP V

-BEEN MVP 100 TIMES

TAKEDOWN KING III

-COMPLETED 150 TAKEDOWNS IN ONLINE OPS

UNSTOPPABLE III

-EARNED A TAKEDOWN STREAK OF 20 IN ONLINE OPS

ENFORCER

-COMPLETED 200 BUSTS IN ONLINE OPS

Brons

TADAKHUL

-UNCOVERED A NEW MYSTERY

SPEEDY RECOVERY

-REACHED THE RECOVERY SITE BEFORE A RIVAL FIRM GOT THERE

PLAYING INTO PARANOIA

-IGNORED ALL OF SEBASTIAN’S DELUSIONS

PERFECT PREPARATION

-DELIVERED THE RACE FUEL

THE HOUSE ALWAYS WINS

-WON MAURICIO’S DOUBLE-OR-NOTHING OFFER

SCRAMBLE

-ESCAPED THE COPS WITH LESS THAN 50% DAMAGE

MRS ALPHA

-CALLED UPON AN OLD ACQUAINTANCE

SOLID SURVEILLANCE

-FOLLOWED THE TRUCK WITHOUT BEING SPOTTED

EXTREME PREJUDICE

-STOLE THE CARS AND TOOK DOWN THE DIRTY COPS

MOSQUITO

-STARTED DOWN A PATH FOR REVENGE

CANYON CHAOS

-CAUSED, AND THEN ESCAPED, AN AVALANCHE

NEEDS OF THE MANY

-RECOVERED THE E.C.L.P.S. DEVICE – AT A COST

A LINK TO THE PAST

-UNEARTHED A LARGER CONSPIRACY

EVASIVE MANEUVERS

-FOLLOWED SALOME’S INSTRUCTIONS BUT NO COPS GOT KILLED

SNAKE FIGHT

-DISCOVERED THE LINK BETWEEN KAI AND ORMSTRID

RACE THE FUTURE

-WON THE NEW ORLEANS RALLY WITHOUT TAKING ANY SHORTCUTS

ONE STEP AHEAD

-DELIVERED THE SECOND E.C.L.P.S. DEVICE TO ORMSTRID

CAUSEWAY CHASE

-STOPPED THE CAR TRANSPORTER PURELY USING DOM

RESCUE

-RESCUED ROMAN

THE ROAD AHEAD

-FINISHED YOUR FIRST ONLINE OP

ALL SIDES OF THE LAW

-COMPLETED AN ONLINE OP AS A HERO, A VILLAIN, AND A COP

ONE WORLD

-COMPLETED AN ONLINE OP AT ALL LOCATIONS IN THE BASE GAME

WINGMAN

-ASSISTED 40 TEAMMATES

GHOST

-COMPLETED 3 ONLINE OPS IN A ROW WITHOUT BEING TAKEN DOWN

IRON MAN

-WON 3 ONLINE OPS IN A ROW

ROOKIE

-PLAYED 25 ONLINE OPS

SEMI-PRO

-PLAYED 100 ONLINE OPS

PRO

-PLAYED 225 ONLINE OPS

MVP I

-BECAME THE MVP

MVP II

-BEEN MVP 10 TIMES

MVP III

-BEEN MVP 25 TIMES

MVP IV

-BEEN MVP 50 TIMES

TAKEDOWN KING I

-COMPLETED 50 TAKEDOWNS IN ONLINE OPS

TAKEDOWN KING II

-COMPLETED 100 TAKEDOWNS IN ONLINE OPS

UNSTOPPABLE I

-EARNED A TAKEDOWN STREAK OF 5 IN ONLINE OPS

UNSTOPPABLE II

-EARNED A TAKEDOWN STREAK OF 10 IN ONLINE OPS

OFFICER

-COMPLETED 50 BUSTS IN ONLINE OPS

CHIEF

-COMPLETED 125 BUSTS IN ONLINE OPS