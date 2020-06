Gisteren konden we jullie al wat vertellen over de Suicide Squad-game die naar verluidt in ontwikkeling is bij de studio Rocksteady. Iets wat Eurogamer van bronnen bevestigd heeft gekregen. De aanwijzingen zijn helder: een aantal geregistreerde domeinen hinten namelijk naar het bestaan van game omtrent de groep antihelden van huize DC.

Daar komt nu bij dat we mogelijk dan eindelijk meer te horen gaan krijgen over de nieuwe ‘Court of Owls’ Batman-game waar WB Games Montréal meermaals naar geteased heeft. Er is namelijk een extra domeinnaam gevonden die wijst naar ‘GothamKnightsGame.com’. Het is in dit geval niks concreets, maar toch weer een extra hint dat we binnenkort dan eindelijk een aankondiging gaan krijgen.

Naar verwachting zal DC in augustus ons meer vertellen en misschien zelfs laten zien, want dan gaat het DC Fandome evenement van start.