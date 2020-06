Het heeft drie jaar geduurd, maar op 9 oktober zal het vijfde deel in de DiRT-serie verschijnen, die het met een hevige focus op het verhaal dit keer wat anders aanpakt. Codemasters heeft verschillende media een vroegtijdige versie van het spel laten spelen en daar zijn nu verschillende video’s van verschenen.

Er is heel wat gameplay te zien in de video’s die je hieronder kunt bekijken. Het geeft je dan ook een goed inzicht op wat je van de game mag verwachten. Besluit je om de game aan te schaffen, dan zal je weer een overweging moeten maken. Ga je voor de PS4-versie – die dus op 9 oktober zal verschijnen – of wacht je tot de PS5-versie beschikbaar is.