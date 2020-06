Eind 2019 bracht Netflix het eerste seizoen uit van de langverwachte The Witcher-serie. De show groeide uit tot een waar fenomeen en het duurde niet lang voordat Netflix een nieuw seizoen had besteld. Door de coronapandemie van dit jaar is de productie helaas noodgedwongen stilgelegd.

Gelukkig hoeven de cast en crew niet heel lang meer stil te zitten, want het officiële Twitter account van de serie laat – geheel in de stijl van The Witcher – weten dat de productie vanaf 17 augustus dit jaar hervat wordt.

Mocht alles een beetje soepeltjes verlopen, dan is de verwachting dat seizoen 2 op z’n vroegst ergens in 2021 zal verschijnen.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020