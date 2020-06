Sony is al geruime tijd bezig met het registreren van patenten en features die we mogelijk te zien gaan krijgen bij de onlangs getoonde PlayStation 5. Zo is er nu weer een nieuwe patentregistratie opgeduikeld, maar dit patent heeft een bijzondere beschrijving.

De beschrijving van het patent heeft het namelijk over een functionaliteit die het mogelijk maakt om gaming-gerelateerd nieuws te verzamelen en in een contentfeed te plaatsen. Deze functionaliteit zou dit kunnen doen op basis van de zoekhistorie van de gebruiker en bepaalde sleutelwoorden.

Het patent beschrijft verder de aanwezigheid van een applicatie op een PlayStation console. Omdat er een nieuwe generatie aan zit te komen, denken we natuurlijk logischerwijs aan een applicatie voor de PlayStation 5.

Mocht het inderdaad zover komen, dan is dat in ieder geval een toffe feature voor de PlayStation 5. Want zeg nou zelf: het laatste nieuws van PSX-Sense op je gloednieuwe console, wie wil dat nou niet?