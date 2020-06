Warhammer 40,000 Mechanicus kwam op 15 november 2018 uit voor de pc. De game is inmiddels ook onderweg naar consoles en uitgever Kasedo Games heeft laten weten dat de release op 17 juli zal plaatsvinden.

Aangezien Warhammer 40.000 Mechanicus van origine een pc-titel is, zijn er aardig wat aanpassingen gedaan om de turn-based tactics-game naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch te brengen. Wat deze aanpassingen zijn, wordt uit de doeken gedaan in de onderstaande video.