Cyberpunk 2077 is wederom uitgesteld, maar je kan voor de release al wat van het spel mee krijgen. Er is namelijk een comic onderweg, waarin het ‘Trauma Team’ centraal staat.

Het Trauma Team was te zien in de eerste gameplay trailer van Cyberpunk 2077. Dit waren de dokters in de ambulance, die ook waren voorzien van genoeg vuurkracht. Het eerste deel van Trauma Team zal op 9 september in de winkels liggen. Hoeveel delen er van de comic zullen verschijnen is nog niet bekend.