The Last of Us: Part II is net uit en de volgende exclusieve PlayStation 4 game van Sony verschijnt al snel: Ghost of Tsushima. De nieuwe game van Sucker Punch is lang in ontwikkeling geweest, maar staat gepland voor een release op 17 juli.

Die releasedatum zal gehaald gaan worden, want de ontwikkelaar heeft via Twitter aangekondigd dat de game goud is gegaan. Dat betekent kortweg dat de game van A tot Z klaar is en op discs gedrukt kan worden. Eventuele foutjes die nog in de game zitten zullen dan met een day-one patch opgelost worden.