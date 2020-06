Ready at Dawn is 17 jaar lang een onafhankelijke studio geweest die ons zoal de PlayStation Portable games van God of War bracht, alsook Daxter en het interessante The Order: 1886. De liefhebbers van die laatste game die al die jaren gehoopt hebben op een vervolg zullen hun hoop nu zien afnemen.

Ready at Dawn heeft aangekondigd zich bij de Facebook familie aan te sluiten, of in andere woorden: Facebook heeft de ontwikkelaar gekocht. Nu is het IP van Sony, dus een vervolg is niet uitgesloten. Maar gezien de oorspronkelijke ontwikkelaar nu voor een andere partij werkt en Sony nooit de intentie voor een vervolg heeft getoond, lijkt ons de kans klein.

Of Ready at Dawn onder de vleugels van Facebook alsnog games voor andere platformen zal maken is niet bekend.