Op 4 september verschijnt Marvel’s Avengers voor onder andere de PlayStation 4. Deze game zal later ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komen, zo heeft Square Enix vandaag via persbericht laten weten. Nog beter is het nieuws dat kopers van de game straks een gratis upgrade krijgen naar de next-gen versie.

De game rondom de helden van Marvel zal dit najaar bij de release van de next-gen consoles beschikbaar komen. Hoewel het niet letterlijk in het persbericht staat, lezen we tussen de regels door dat het om een launchgame gaat.

De upgrade naar next-gen is allesomvattend, want spelers kunnen hun opslagbestanden meenemen, inclusief spelersprofielen, voortgang en meer. Hierdoor kan men op het punt verder gaan waar ze waren gebleven. Daarnaast zal de game cross-gen play ondersteunen, het is dus mogelijk om op de PS4 tegen de PS5 te spelen en vice versa.