De EA Play show van vorige week was niet heel erg indrukwekkend, omdat ze afgezien van een paar aankondigingen eigenlijk niet zoveel te melden hadden. Ondertussen draait de geruchtenmolen op volle toeren en dat gaat vooral om remasters en remakes.

Zo zou een Battlefield: Bad Company remaster zijn geannuleerd, een Mass Effect Trilogy Remaster staat op de planning en ook wordt er gewerkt aan een Battlefield 3 remaster. Of het allemaal klopt is niet zeker, gezien EA vrij stil blijft over deze titels.

Er is nu nog een game die we aan het lijstje van geruchten kunnen toevoegen: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Deze game zou momenteel in ontwikkeling zijn bij EA en moet tussen nu en een jaar verschijnen. Dit meldt de betrouwbare journalist Jeff Grubb op VentureBeat.

“EA is going back to the racing-game remasters. As a followup to Burnout Paradise Remastered, the publisher is next going to update 2010’s Need For Speed: Hot Pursuit. Like Burnout, that game will also come to Switch in addition to PC and other consoles.”