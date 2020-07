We stappen de zevende maand van het jaar binnen en net zoals in juni lanceert Sony ook in juli een Triple-A release uit eigen koker: Ghost of Tsushima. Samen met F1 2020 is dat toch wel dé release van de maand. Ook PlayStation VR bezitters mogen niet klagen, want het veelbelovende Iron Man VR verschijnt eind deze week.

Buiten de genoemde titels verschijnen er natuurlijk nog meer games en die hebben we hieronder voor jullie op een rijtje gezet.

Week van 3 juli

Marvel’s Iron Man VR (PS VR)

Week van 10 juli

Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4)

F1 2020 (PS4)

void tRrLM(); //Void Terrarium (PS4)

Week van 17 juli

Radical Rabbit Stew (PS4)

Rocket Arena (PS4)

Ghost of Tsushima (PS4)

Warhammer 40,000: Mechanicus (PS4)

Week van 24 juli

Crysis Remastered (PS4)

Tannenberg (PS4)

Week van 31 juli

Cat Quest + Cat Quest II: Pawsome Pack (PS4)

Mobile Suit Gundam: Extreme VS. MaxiBoost ON (PS4)

Othercide (PS4)

Skater XL (PS4)

Destroy All Humans! (PS4)

Fairy Tail (PS4)

CastleStorm II (PS4)

