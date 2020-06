Skateboardfans hebben de aankomende tijd genoeg om naar uit te kijken. Niet alleen verschijnt op 28 juli Skater XL, later dit jaar mogen we de remasters van de eerste twee Tony Hawk games verwachten. Vorige week kondigde EA eindelijk een vierde deel aan in de SKATE-reeks, die naar verwachting voor de PlayStation 5 zal verschijnen.

De ontwikkelaar annex uitgever deelde helaas nog geen beelden van de nieuwe game, maar het ziet er naar uit dat we iets van user-created content zullen terugzien in SKATE 4. Hier ging EA CEO Andrew Wilson uitgebreid op in tijdens een gesprek met investeerders. Hij benoemt namelijk dat skateboarden verder gaat dan een sport, en dat het ook een cultuur en gemeenschap is en dat willen ze graag via SKATE 4 tot leven brengen:

“You take a game like Skate, and while skateboarding in and of itself has tremendous appeal to a huge, global audience, there’s also another secular trend that’s happening inside our industry around user-generated content, open-world and interaction.

For many people, skateboarding isn’t just a sport: it unlocks their access to art, culture… if you follow a guy called Nyjah Huston on Instagram, who’s one of the world’s great skateboarders, you’ll discover that he’s a young guy who started out skateboarding, but now is a fashion and art icon who lives in a big house in Beverly Hills and drives around in a Rolls Royce.

So for many people, you think about skating as a starting point that has appeal, but you start to build in user-generated content, exploration and community on top of that, and that expands the opportunity exponentially.”